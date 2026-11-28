Никола Цолов увеличи преднината си пред Алекс Дън в битката за титлата във Формула 2, след като завърши четвърти в спринта на пистата „Лусаил“ в Катар. Българският пилот на „Кампос Рейсинг“ спечели пет точки, докато Дън остана пети и добави четири.

Така Цолов вече има 205 точки и се доближи на две точки до лидера Рафаел Камара. Дън е трети със 193 точки, а разликата му с българина нарасна от 11 на 12 точки. Габриеле Мини, който завърши седми в спринта, е четвърти със 165 точки.

Победата в Катар взе Мартиниус Стенсхорн. Норвежецът финишира пред Джошуа Дюрксен и Ноел Леон. Камара остава начело в класирането със 207 точки, въпреки че не участва в последните кръгове на Формула 2, тъй като изпълнява ангажименти като пилот на „Хаас“ във Формула 1.

Цолов навакса след по-слаба квалификация

Цолов потегли четвърти в спринта, докато Дън започна осми. Стартовият ред беше формиран по обърнатата решетка, след като в квалификацията ирландецът се класира трети, а българинът даде седмо време. Официалната класификация на Международната автомобилна федерация потвърди четвъртото място на Цолов и петото на Дън.

Преди състезателния уикенд Цолов заяви, че иска да се върне към състезанията с по-спокоен подход. „Ще се опитам да се насладя на последните два кръга, защото в този момент не знам кога отново ще имам възможност да се състезавам“, каза той пред Формула 2.

Спринтът в Катар беше 13-ият кръг за сезона. След него в борбата за титлата остават Цолов, Дън, Мини и още няколко пилоти, но българинът вече има по-голям аванс пред най-близкия си пряк съперник.

Фийчър състезанието е в неделя

Следващото изпитание за Цолов и Дън е фийчър състезанието в Катар на 29 ноември. Дън ще стартира от трета позиция, а Цолов от седма, според резултатите от квалификацията. Стартът на надпреварата е насрочен за 15:00 часа местно време.

След кръга на „Лусаил“ остава последният състезателен уикенд за сезона в Абу Даби между 4 и 6 декември.

Източници: racingnews365.com, pitlane24.com