Стефани Стоева и Габриела Стоева отпаднаха във втория кръг на турнира по бадминтон от сериите BWF World Tour Super 500 в Хонконг. Петкратните европейски шампионки, поставени под номер 6 в схемата, загубиха от японките Сумите Накаде и Мию Такахаши с 1:2 гейма – 21:15, 18:21, 18:21.

Мачът продължи 55 минути. Българките започнаха по-добре и спечелиха първата част с 21:15, но японската двойка изравни след 21:18 във втория гейм.

Решаващата част се разви в полза на Стоеви до 18:14. След това Накаде и Такахаши направиха серия от седем поредни точки и обърнаха гейма до 21:18, с което затвориха мача.

За българките това беше втори двубой в турнира. В първия кръг те победиха Нанако Хара и Рико Кийосе с 21:9, 21:19 за 36 минути.

С отпадането участието на сестрите в Хонконг приключи. След загубата си от световното първенство през август 2026 г. Стоеви заявиха: „Загубихме. Боли. Разочаровани сме. Но няма отказване.“