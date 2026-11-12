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Калояна Налбантова отпадна след битка с №4 в света

Калояна Налбантова отпадна след битка с №4 в света

12 Ноември, 2026 10:34 345 0

  • калояна налбантова-
  • бадминтон-
  • кумамото-
  • ю фен чън-
  • world tour super 500

Българката загуби от Ю Фен Чън с 17:21, 21:19, 20:22 във втория кръг на турнира в Кумамото

Калояна Налбантова отпадна след битка с №4 в света - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Калояна Налбантова приключи участието си на турнира по бадминтон от сериите World Tour Super 500 в Кумамото, Япония. Българката загуби във втория кръг от четвъртата в световната ранглиста и трета поставена в схемата Ю Фен Чън от Китай с 17:21, 21:19, 20:22.

Двубоят продължи час и 12 минути и премина при равностойна игра. Налбантова стигна до възможност да затвори мача при 20:19 в решаващия трети гейм, но не успя да реализира предимството си. Ю Фен Чън спечели следващите три разигравания и стигна до крайния успех.

Българката започна надпреварата с победа над канадката Мишел Ли, която заема 16-о място в световната ранглиста. Налбантова спечели мача в първия кръг с 22:20, 21:16.

Турнирът в Кумамото е с награден фонд от 500 хиляди долара. След отпадането на Налбантова България няма представителка в схемата на единично жени.


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