Налбантова с победа в Кумамото, Стоеви отпаднаха

Калояна Налбантова записа победа на турнира по бадминтон World Tour Super 500 в Кумамото, Япония. 20-годишната българка се наложи над 16-ата в световната ранглиста Мишел Ли от Канада с 22:20, 21:16.

Турнирът е с награден фонд от 500 хиляди долара. На осминафиналите Налбантова ще се изправи срещу Ю Фен Чън от Китай, която заема четвърто място в световната ранглиста. Българката е състезателка на треньора Стилиян Макарски.

Петкратните европейски шампионки Стефани и Габриела Стоеви приключиха участието си в турнира след загуба от корейките Ким Ю Джунг и Ли Ю Лим. Българският дует спечели първия гейм с 21:17, но отстъпи в следващите два с 13:21 и 5:21.