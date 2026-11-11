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Налбантова с победа в Кумамото, Стоеви отпаднаха

Налбантова с победа в Кумамото, Стоеви отпаднаха

11 Ноември, 2026 14:14 479 0

  • калояна налбантова-
  • сестри стоеви-
  • бадминтон-
  • кумамото-
  • world tour super 500

20-годишната българка победи 16-ата в света Мишел Ли и продължава на осминафиналите. Стефани и Габриела Стоеви загубиха на двойки

Налбантова с победа в Кумамото, Стоеви отпаднаха - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Калояна Налбантова записа победа на турнира по бадминтон World Tour Super 500 в Кумамото, Япония. 20-годишната българка се наложи над 16-ата в световната ранглиста Мишел Ли от Канада с 22:20, 21:16.

Турнирът е с награден фонд от 500 хиляди долара. На осминафиналите Налбантова ще се изправи срещу Ю Фен Чън от Китай, която заема четвърто място в световната ранглиста. Българката е състезателка на треньора Стилиян Макарски.

Петкратните европейски шампионки Стефани и Габриела Стоеви приключиха участието си в турнира след загуба от корейките Ким Ю Джунг и Ли Ю Лим. Българският дует спечели първия гейм с 21:17, но отстъпи в следващите два с 13:21 и 5:21.


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