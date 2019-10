60-милионна покупка и „белият” балон” в Мадрид се спука

Бяха нужни 9 кръга, за да се спука „белия” балон”. Това е само една от констатациите във вестник „Марка” по повод първата шампионатна загуба за Реал Мадрид в Ла Лига. Снощи „кралете” отстъпиха с 0:1 срещу Майорка, а една от централните теми беше поредното невидимо представяне на централния нападател Лука Йович.

Реал успя да се справи с доста сериозна конкуренция през лятото, за да си осигури услугите на 21-годишният сърбин. Звездата на Айнтрахт Франкфурт струваше сериозните 60 милиона евро и всички очакваха да поеме щафетата от Карим Бензема като водещ нападател.

Още по време на предсезонната подготовка тръгнаха слухове, че Зидан е крайно недоволен от нивото, което демонстрира Йович, като се чуха приказки и за евентуално преотстъпване. Дотук подобни слухове съвсем не изглеждат безпочвени.

Срещу Майорка Йович записа 65 минути на терена в своя общо 8-и мач във всички турнири. Сръбският таран отново не се отличи по никакъв начин и все още чака първите си гол или асистенция след летния трансфер. Съвсем логично той беше сред първите заменени от Зидан, който стартира рокадите си в мача с двойна смяна в средата на втората част. Така 63 дни след официалния си дебют Йович остава с нулев актив, което го превръща в най-непродуктивния нападател през последните години. Дори трансферни разочарования като Клаас-Ян Хунтелаар и Емануел Адебайор намериха път към мрежата по-бързо от него.

По-тревожното бе чисто статическото отражение на провала за Йович срещу Майорка. Нито едно от неговите 24 докосвания до топката не дойде в наказателното поле на противника, а същевременно той не отправи нито един шут към вратата на домакините.

0 - Against Mallorca, Luka Jovic failed to register a single shot and a single touch in the oppositte box. Disconnection. pic.twitter.com/tEjYLLTPz4