Проблемът “Гризман” се реши с 15 млн. евро

Трансферът на Антоан Гризман от Атлетико Мадрид в Барселона беше съпътстван от голям скандал между двата клуба, след като “дюшекчиите” разкриха, че разполагат с доказателства за неправомерни преговори между Барса и световния шампион още през март. Впоследствие каталунциет бяха глобени с нищожните 300 евро, а от Атлетико заплашиха да продължат да си търсят правата. По всичко изглежда обаче, че томахавките вече са заровени, както информират испанските медии.

За какво става въпрос? Двете страни са постигнали неофициално споразумение, което предвижда Барселона да плати на Атлетико 15 млн. евро като компенсация за ранното начало на преговорите с Гризман. Мадридчани пък се задължават да не разпространяват в публичното пространство имейлите и записите, които доказват вината на Барса.

