Косово: Ние не сме като българите

Скандалите по време на европейската квалификация между България и Англия (0:6) все още отекват. "Трите лъва" гостуват днес на Косово в последен мач от груповата фаза, а домакините от Прищина побързаха да покажат и обяснят, че това няма как да се случи при тях.

Английските футболисти бяха посрещнати като царе в Косово. По балконите имаше транспаранти, а по площадите винили с надписи: "Добре дошли, братя!"

Президентът на косовския футбол още преди дни обяви, че англичаните няма какво да се притесняват, тъй като Косово не се слави с репутацията на Черна гора и България.

„Това е наистина много топло посрещане. Мисля, че този мач е истински празник за Косово. Жалко, че не успяха да се класират за финалите. За играчите на Косово няма никакво напрежение в момента и съм сигурен, че ще направят силно представяне. Те имат възможността да направят исторически резултат и съм сигурен, че ще ни посрещнат по брилянтен начин”, сподели селекционерът на Англия Гарет Саутгейт.

What a place Kosovo is. Unreal welcoming for England fans 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇽🇰 pic.twitter.com/rTvMsTeLYj