Харакири за Ферари: Верстапен спечели феноменалното състезание в Бразилия

Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен спечели може би едно от най-интригуващите състезания през сезона във Формула 1. На пистата "Интерлагос" имаше от всичко - изпреварвания, катастрофи най-вече драма до последния момент, буквално. Пилотът на Торо Росо Пиер Гасли завърши на феноменалната за него втора позиция след невероятната драма, която се състоя в последните обиколки. Новият-стар световен шампион Люис Хамилтън остана трети, но беше на сантиметри от това да изпревари Гасли буквално в последния завой. Основна причина за този завършек на състезанието имаха двамата пилоти на Ферари - Себастиан Фетел и Шарл Льоклер, които шест обиколки преди края се извадиха един друг, след като се удариха при опит на Фетел да се защити от атака на Шарл.

Това бе предпоследен старт за сезона преди надпреварата в Абу Даби. Вече стана ясно и кой печели шампионата през настоящия сезон – Люис Хамилтън, който вече изостава само на една титла от рекорда на легендата на Ферари Михаел Шумахер от 7 титли.

Още в първият завой Хамилтън успя да изпревари Фетел, след пореден слаб старт за германеца. Верстапен пък стартира отлично и запази първата си позиция. Съотборникът на Фетел Шарл Льоклер пък успя да спечели три места още в първата обиколка и вече е 11-ти.

В 8-ата обиколка Даниел Рикиардо и Кевин Магнусен се удариха в 4-ти завой и се наложи австралиецът да мине през бокса, заради счупено предно крило. Така той се завърна подледен на пистата. Междувременно Льоклер продължи с изкачването си в подреждането и вече заема 6-ата позиция.

LAP 8/71



Ricciardo goes for a move on Magnussen, but spins the Haas round 😱#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/YnlRIkaT3F — Formula 1 (@F1) 17 ноември 2019 г.

Хамилтън влезе първи в бокса от лидерите в 21-ата обиколка и излезе на 6-ата позиция зад Льоклер с гуми софт. В следващата обиколка и Верстапен беше повикан за смяна на гуми. На излизането от бокса обаче замалко да се стигне до инцидент между холандеца и Роберт Кубица, който тръгна рязко и се размина на сантиметри от болида на Ред Бул. Макс излезе зад Хамилтън.

LAP 22/71



Verstappen pits a lap later, and almost collides with Kubica in the pit lane! He emerges behind Hamilton...#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/sxQtIVxO8G — Formula 1 (@F1) 17 ноември 2019 г.

В 23-ата обиколка обаче и Хамилтън, и Верстапен успяха да изпреварят Льоклер. Малко след това холендецът успя да премине и покрай Люис, който изглежда, че не може да настигне темпото на опонента си.

Две обиколки след това Фетел също влезе в бокса и сложи гуми медиум, което може да означава, че германецът ще опита да изкара остатъка от състезанието само с едно спиране. В 27-ата обиколка и Ботас смени своите гуми с най-твърдите хард. Същите гуми сложи и Льоклер в 30-ата обиколка.

В 44-ата обиколка Хамилтън влезе отново в бокса за гуми медиум. Последва светкавична реакция от Ред Бул, които извикаха Верстапен за смяна на гуми. Така Фетел поведе колоната до 50-ата обиколка, когато и той влезе в бокса, за да смени гумите си с използвани софт.

В 53-ата обиколка двигателят в болида на Валтери Ботас прегря и след няколко завоя финландският пилот се наложи да сложи край на състезанието си в Бразилия. Така излезе кола на сигурността на пистата заради разлятото масло от двигателя на Ботас. Макс Верстапен реши да влезе за трети път в бокса, докато Хамилтън остана на пистата и така стана водач в надпреварата. Макс остана втори, а трети е Фетел.

В 60-ата обиколка състезанието бе рестартирано. Верстапен веднага атакува Хамилтън и успя да се завърне начело. Фетел пък бе изпреварен от Алекс Албън.

Стартовата решетка на пистата „Интерлагос“:

1. Макс Версатепен – Ред Бул

2. Себастиан Фетел . Ферари

3. Люис Хамилтън – Мерцедес

4. Валтери Ботас – Мерцедес

5. Алекс Албън – Ред Бул

6. Пиер Гасли – Торо Росо

7. Ромейн Грожан – Хаас

8. Кими Райконен – Алфа Ромео

9. Кевин Магнусен – Хаас

10. Ландо Норис – Макларън

11. Даниел Рикиардо – Рено

12. Антонио Джовинаци – Алфа Ромео

13. Нико Хюлкенберг – Рено

14. Шарл Льоклер – Ферари

15. Серхио Перес – Рейсинг Пойнт

16. Данийл Квият – Торо Росо

17. Ланс Строл – Рейсинг Пойнт

18. Джордж Ръсел – Уилямс

19. Роберт Кубица – Уилямс

20. Карлос Сайнц - Маклърн