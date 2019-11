Ето какъв стадион имат албанците

Отборът на Албания загуби с 0:2 от Франция в последната си европейска квалификация. Мачът в Тирана обаче ще се запомни не толкова с резултата от срещата, а с факта, че това бе първият двубой, който се игра на стадион „Еър Албания”.

Съоръжението бе изградено в последните няколко години на мястото на бившия национален стадион „Кемал Стафа”. Стадионът е капацитет 22 500 места и е категория 4 звезди. „Еър Албания” е изключително съоръжение, а първите впечатления от него са страхотни, пишат дори във Франция, чийто тим имаше честта да бъде първият гостуващ тим.

Вижте снимки от кокетния стадион, който е най-големият в Албания.

@UEFAEURO has confirmed that match #Albania vs France will played in our new national stadium named "Air Albania Stadium" pic.twitter.com/QBLb0ptmST — Blerina Allushi (@BLERINAALLUSHI) 11 ноември 2019 г.

The new national stadium "Air Albania" is ready. Albania-France will be the first official and inaugural match on 17 November 2019#Tirana #Albania pic.twitter.com/UIzjh1xA0Q — Visit Tirana (@VisitTirana) 15 ноември 2019 г.