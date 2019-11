Сърбия вече си има стадион "Жозе Моуриньо"

Сръбският халф на Манчестър Юнайтед Неманя Матич показа голямото си уважение към Жозе Моуриньо. Полузащитникът помогна с финансови средства за построяването на малък стадион в родното си градче Уб и го кръсти на Специалния.

Стадион "Жозе Моуриньо" е с капацитет за 500 души и се намира в близост до родния дом на Матич в шестхилядния град.

Португалският мениджър бе този, който привлече Матич в Челси и му гласува пълно доверие. След преминаването си начело на Манчестър Юнайтед Специалния взе със себе си сръбския халф, който до ден днешен е на "Олд Трафорд", но все по-рядко получава шансове за изява.

Nemanja Matic has built a new football ground in his hometown within Serbia...



He’s named it after Jose Mourinho. pic.twitter.com/DnkeebfF2S