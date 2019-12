Гришо пробяга 10-километров маратон във Франция (ВИДЕО)

Григор Димитров се включи в традиционния 10-километров маратон във френския град Анси, който се организира по случай световния ден за борбата срещу болестта СПИН. Българинът пробяга дистанцията с личен рекорд и сподели постижението си в социалните мрежи, съобщава tenniskafe.

В бягането се включи и кондиционният му треньор - Себастиен Дюрант, с когото първата ни ракета започна усилена предсезонна подготовка в опит да влезе в максимално добър ритъм за предстоящия сезон 2020.

@GrigorDimitrov Happiness in the eyes! The most challenging 10 km! Well done, Grigor! You rock!🏃‍♂️💥👌#grigordimitrov #running #record #happiness #fun #joy pic.twitter.com/V4uEgXlJRt