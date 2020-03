Буфон още умува дали ще играе след лятото

Легендата на Ювентус Джанлуиджи Буфон все още не е решил дали ще играе след лятото или ще сложи край на кариерата си. Това разкри агентът му Силвано Мартина. 42-годишният вратар се завърна в Торино след престой в ПСЖ и се надява да помогне на тима този сезон да стигне до няколко отличия. "Той ще вземе решение за бъдещето си. Нещата засега са добре, но не сме говорили за това", заяви мениджърът.

Ювентус не е много убедителен този сезон, но е в битката за три трофея. "Не всички години са еднакви. Трудно е да спечелиш първенство, да не говорим за девет пъти поред. Лацио не играе в евротурнирите и това помага", коментира Мартина.

Gianluigi Buffon undecided whether he wants to stay at Juventus past the end of the season https://t.co/1Kx3xviCVN pic.twitter.com/7g5VmWV30K