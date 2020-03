Синът на Меси вкара 2 гола за Барса (ВИДЕО)

Първородният син на Лионел Меси - Тиаго, реализира две попадения за детския тим на Барселона (до 8-годишна възраст). Тиаго излезе на терена с номер 10 и се разписа на два пъти при успех с 9:2.

Направи впечатление, че малкият Меси отбеляза и двата гола с десния крак и явно именно това е силният му крак, за разлика от именития му баща, който бележи наред най-вече с левия.

При първото попадение Тиаго се разписа по елегантен начин с ниско докосване. Вторият гол дойде, след като негов съотборник се размина с топката и Тиаго вкара отблизо. Вижте видеото.

Thiago Messi scoring twice in the under 8 match



But this goal here is a typical Lionel Messi goal



8 year old child already knows how to accelerate with the ball and then places it in the far corner.



Leo you better wake up man, your legacy is under a massive threat😂 pic.twitter.com/PLg3TC4oH9