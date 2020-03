Легендарният Йенс Леман избухна срещу мерките за коронавируса

Легендарният вратар на Арсенал Йенс Леман повдигна интересна тема за размишления, задавайки си въпроса дали тежките мерки срещу разпространението на коронавируса няма да навлекат повече проблеми на обществото, отколкото ползи.

Повечето правителства в Европа обявиха карантина, която на практика спря всички спортни и други масови мероприятия, както и нареди спирането на на повечето и всякакъв тип заведения. Бившият германски вратар, част от отбора на "Непобедимите" на Арсенал през 2004-та година, сподели мнението си по темата в "Туитър".

This is difficult to believe now. The mortality rate is lower than in previous years across Europe, based on data until 8. March 2020. So let’s wait until the end of this week for new data. What if we cause more damage to the well-being of people by shutting down everything? pic.twitter.com/NDnWUE9zMg