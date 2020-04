Рекордьор се оттегли от ММА

За облекчение на всички в света на бойните спортове изглежда, че Би Джей Пен най-накрая се е оттеглил от смесените бойни изкуства (MMA). По време на чат на живо стартиран от Тито Ортиз, Пен се включи и го похвали, че все още е активен в спорта. В същото време той собственото си оттегляне от спорта.

Пен е с рекорд 16-14-2 в ММА и се намира в серия от 7 поредни загуби. Би Джей загуби последната си битка от Клей Гуида с решение през май миналата година. Той на няколко пъти участва в улични битки и това вбеси Дейна Уайт, който го разкара от UFC през септември миналата година. Ето какво написа Пен в чата на Ортиз:

"Тито Ортиз ме вкара в играта. Аз съм в пенсия, а той все още разбива момчета."

B.J. Penn apparently announced his retirement from MMA on Tito Ortiz’s Instagram Live. pic.twitter.com/MqZILIR7Pi