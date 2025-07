Войчех Шчесни преподписа с Барселона

Вратарят Войчех Шчесни официално удължи престоя си в Барселона, след като парафира нов договор, който ще го задържи в каталунската столица до лятото на 2027 година.

След като през миналия сезон Барселона бе изправена пред сериозно предизвикателство заради тежката травма на титулярния си страж Марк-Андре тер Стеген, ръководството се обърна към опитния поляк. Въпреки че преди година Шчесни бе обявил края на своята професионална кариера, именно каталунският гранд успя да го убеди да се завърне на терена и да облече фланелката на испанския шампион.

Two more seasons of Tek! 🫶 pic.twitter.com/RSNHnFhK1T