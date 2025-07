Ужасно! Григор Димитров водеше на световния №1 Яник Синер, но нелепа контузия го извади от Уимбълдън

Българската тенис звезда Григор Димитров преживя истинска драма на кортовете на Уимбълдън, след като бе принуден да се оттегли от турнира заради неочаквана травма, въпреки че демонстрира най-добрия си тенис до момента в Лондон.

В напрегнатия сблъсък от четвъртия кръг срещу световния номер едно Яник Синер, Димитров започна вихрено и бързо поведе с два сета на нула. Първият сет премина под диктовката на българина, който с ранен пробив и безупречна игра на сервис си осигури преднина от 6:3 само за 41 минути.

Във втората част Григор продължи да доминира, като спечели първите осем точки и поведе с 2:0 гейма. Макар Синер да успя да върне интригата, изравнявайки до 5:5, Димитров показа характер и затвори сета с нов пробив, повеждайки с 2:0.

Точно когато изглеждаше, че българинът е на път да поднесе сензацията на турнира, съдбата се намеси по най-жестокия начин.

След кратко прекъсване заради спускането на покрива над централния корт, при резултат 2:2 в третия сет, Григор почувства остра болка в мускула по време на сервис. Въпреки опитите си да продължи, той бе принуден да се оттегли, напускайки корта със сълзи и бурни аплодисменти от публиката.

Така, след един от най-впечатляващите си мачове на свещената трева в Лондон, Димитров напуска надпреварата преждевременно, но с вдигната глава и заслужено уважение от фенове и специалисти.

