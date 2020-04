Легенда на Тотнъм е приет по спешност в болница

Легендата на Англия и Тотнъм Джими Грийвс е бил настанен по спешност в болница, след като му се е влошило през последните дни.

80-годишният Грийвс има здравословни грижи през последните 5 години, след като получи инфаркт, който го остави на инвалидна количка. "Шпорите" излязоха с официално изявление по случая.

Все още липсват сведения дали влошаването на състоянието на бившия стрелец е в следствие на заразяване от коронавирус.

We can confirm that our record goalscorer Jimmy Greaves is currently being treated in hospital. We are in touch with his family and will provide further updates in due course.



Everybody at the Club sends their best wishes to Jimmy and his family.