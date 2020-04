Завръща се футболът в Германия!

Фтболното първенство в Германия ще бъде подновено през следващия месец. 18-те клуба от елитната дивизия са готови да подновят сезона, който трябва да бъде приключен до края на юни, информират New York Times, който цитира изпълнителния директор на Лигата Кристиан Зайферт.

По-думите му шампионатите в първите две дивизии на Германия ще бъдат подновени в началото на месец май, въпреки пандемията от коронавирус.

Зайферт обаче намекна, че двубоите ще се играят без публика, като това ще важи до края на годината, което означава, че част от новия сезон в Бундеслигата също ще се играе при закрити врата.

Към момента в Германия има регистрирани над 107 000 заразени с COVID-19.

