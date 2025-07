Ракът удря наред в семейството на болния Майкъл Садлър от SAGA - уби сестра му, а брат му се бори с левкемия ВИДЕО

Вокалистът Майкъл Садлър, фронтмен на канадските икони на прогресивната музика SAGA сподели, че се бори с рядък мускулно-инвазивен рак, който се среща само в 3-5% от случаите, предаде blabbermouth.net.

„Операцията, която претърпях, успешно премахна рака и фокусът ми е върху това да остана здрав. Занапред съм решен да намаля стреса и да живея целенасочено — да правя музика, стига да мога, и да ценя времето със семейството и приятелите си.

Садлър говори открито за битката си с рака, като същевременно разкри, че наскоро е загубил сестра си от същото заболяване и че брат му е с левкемия.

„През април, точно преди да се кача на круизен кораб, научих, че ракът ми е нелечим и нелечим. Въпреки че в момента съм стабилен и иначе се чувствам добре, тази новина обърна живота ми към по-интроспективен и целенасочен път. През тази есен от живота си се замислям за цялото време, което пропилях, и за ценните моменти, които ми останаха – какво да правя, с кого и как да ги прекарам. Уча се да живея в това несигурно пространство, ценейки всеки момент, който ми е даден.

Дълбоко наясно съм с отговорностите си и планирам да гледам напред по най-добрия възможен начин. Работя върху това да оставя музикално наследство както за групата, така и за завършването на новите си проекти и, разбира се, да спазя обещанията си към семейството си".

SAGA е издала близо две дузини албуми досега, последния от тях, „Symmetry“, излезе през март 2021 г.

Групата е сформирана през 1977 г. в Оуквил, Онтарио, Канада, и издава първия си албум през 1978 г. Оттогава SAGA е продала десет милиона албума и е свирила в над 20 страни пред над 15 милиона души.

В продължение на повече от 45 години SAGA е лидер в музикалните иновации и взаимодействието с публиката. Сред хитовете им са „Don't Be Late“, „Wind Him Up“, „On The Loose“, „The Flyer“ и „Scratching The Surface“.

SAGA е широко призната за една от най-влиятелните прогресивни рок групи в Канада и по света. Съставът ѝ включва Майкъл Садлър, Дъсти Честърфийлд, Иън Крайтън, Джим Гилмор и Майк Торн.