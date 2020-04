Футболист загази жестоко, след като фалшифицира номера на колата си

Полузащитникът на китайския шампион Гуанджоу Евъргранде - Ю Ханчао загази жестоко, след като се опита да измами местните власти.

Играчът се направи на тарикат и реши да поправи буквата "Е" в номера на автомобила си на "F", замазвайки една чертичка, с което проблемите му се решиха и колата му вече нямаше нужда от пререгистриране. Всичко обаче беше за кратко, тъй като улична камера го хвана в крачка, а това му струва скъпо.

Сега Ханчао ще плати 5000 китайски юана (около 700 долара), може да влезе в затвора, ако не я плати, а на всичкото отгоре ръководството на шампиона на Китай го изгони заради накърняване имиджа на клуба.

Guangzhou Evergrande midfielder Yu Hanchao, also a national team player, was sacked by the Chinese Super League champion after he was caught fabricating his own car plate. He will also face a 15-day detention and a fine of 5,000 yuan (US$708.73). pic.twitter.com/a6HXlVBNkF