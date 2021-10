Роналдо след двата рекорда: Същата гордост както винаги, когато бележа голове за Португалия

Кристиано Роналдо продължава да троши рекорд след рекорд, след като вкара първия гол за победата на Португалия с 3:0 над Катар в контрола, която се игра във Фаро/Луле.

Роналдо откри резултата в 37-мата минута след подаване на съотборника му в Манчестър Юнайтед Диого Далот. За нападателя това бе гол номер 112 в международни мачове, Катар е 46-ият опонент, на който той вкарва. И двете постижения са рекордни в историята на футбола.

“Същата гордост както винаги, когато представям моята страна и бележа голове с нашите цветове. Още един тест, още една репетиция, продължаваме заедно с амбицията и мечтата ни по правия път, по който сме поели: да участваме на историческия Мондиал в Катар през 2022-а!”, написа Роналдо в една от социалните мрежи.

O mesmo orgulho de sempre na hora de representar o meu país e de marcar com as nossas cores. Mais um teste, mais um ensaio, seguimos juntos na ambição, no sonho e no rumo inamovível que traçámos: marcar presença no histórico Mundial do Catar em 2022! 🇵🇹💪🏽 pic.twitter.com/2S1BjJRrSM