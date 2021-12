Кличко се скара на Ломаченко след успеха му над Коми

Владимир Кличко се присъедини към критиците на Василий Ломаченко след победата му над Ричард Коми през уикенда, когато бившият шампион в лека категория се загърна със знамето на родния си град вместо с това на родината си.

Кличко цитира Wikipedia, за да определи значението на думата „патриотизъм“, а след това постави под въпрос решението на „Лома“.

Владимир винаги излизаше със знамето на Украйна край ринга си, за да го развее гордо след всеки свой успех. Същото преди него правеше брат му Виталий, а след тях Олександър Усик продължи традицията.

Ломаченко обаче предпочита да представлява Белгород-Днестровски, вместо да се бие в името на цялата страна.

Wikipedia: “Patriotism or national pride is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to a homeland. The sentiment is a shared oneness among the people.” @VasylLomachenko won, congrats, but did he represent the Country with his NON use of his Country’s flag? WTF pic.twitter.com/RoPdl4DdTc