Григор и Рафа тренират заедно за старта на сезона в Мелбърн (ВИДЕО)

Григор Димитров и Рафаел Надал отново избраха да си правят спаринг преди началото на важен турнир, като този път те тренират на централния корт в Мелбърн, научихме от TennisKafe.

Двамата топ тенисисти ще вземат участие в турнира от ATP 250 в ценис-центъра на Австралия.

„Матадора“ се готви за завръщане след 6-месечно отсъствие от кортовете, докато Гришо си даде само около месец почивка преди отново да се впусне в игра.

@RafaelNadal Rafa Grigor hit at Laver right now @AustralianOpen @GrigorDimitrov pic.twitter.com/NUYEOT9dZZ