Ето кой отвя Меси и Мбапе за футболист №1 във Франция

Халфът на Ланс - Секо Фофана беше обявен за футболист №1 за 2021 г. в Лига 1 от Get French Football News. Втори остана нападателят на ПСЖ - Килиан Мбапе, а Лукас Пакета от Лион затвори челната тройка.

Звездата на Пари Сен Жермен Лионел Меси завърши 4-и, следван от Бенджамин Андре (Лил) и Тежи Савание (Монпелие). В топ 10 влязоха още Димитри Пайе (Марсилия), Джанлуиджи Донарума (ПСЖ, Маркиньос (ПСЖ) и Джонатан Давид (Лил). Нападателят на ПСЖ Неймар остана на 24-ото място.

