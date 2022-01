Сезонът за голямата звезда на Ювентус приключи още през януари

Ювентус изгуби голямата си звезда Федерико Киеза до края на сезона, след като стана ясно, че италианецът е с много тежка контузия в коляното, пише спортният журналист Николо Скира в социалните мрежи.

Дясното крило на „бианконерите“ бе сменен принудително в дербито с Рома този уикенд, а часове по-късно бе забелязан да се придвижва с патерици.

Смята се, че Киеза е скъсал коленни връзки, което обичайно отнема около 6 месеца за лечение и рехабилитация, ако не се стигне до усложнения.

