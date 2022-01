Жребият отреди: Джокович срещу сънародник на Australlian open

С близо два часа бе отложен жребият за основната схема на първия за годината турнир от Големия шлем - Australlian open в очакване на решението на правителството на страната по казуса с Новак Джокович.

Сърбинът, който е водач в схемата, попадна под прицела на властите още с идването си, като визата му беше анулирана, а той настанен в център за бежанци.

В крайна сметка името на Джокович беше включено в жребия и той изтегли като съперник в първия кръг сънародника си Миомир Кечманович. Все още обаче остава неяснотата около Джокович остава, като непрекъснато се появяват нови версии. Със сигурност обаче подготовката му за турнира е компрометирана.

Top seed and nine-time #AusOpen champion 🇷🇸 @DjokerNole begins his title defence against Miomir Kecmanovic.#AO2022 pic.twitter.com/96MAlHNElG