Камерун направи най-резултатния мач до момента на КАН с Етиопия

Камерун се превърна един от явните фаворити за Купата на африканските нации (КАН), след като във втори пореден мач в групите стига до обрат и дори бележи сериозна разлика в резултата.

Успехът с 4:1 над Етиопия дойде, след като Хотеса откри за гостите още в 4', но само 4 по-късно Токо Екамби изравни. Второ негово попадение бе отменено преди почивката за засада, но след паузата движението бе в една посока.

Абубакар се разписа на два пъти в 53' и 55', а Екамби добави своя втори гол в 67', за да оформи крайния резултат.

Кабо Верде и Буркина Фасо по-късно днес ще спорят във втория кръг от групите, като Кабо има 3 точки от двубоя си с Етиопия.

🔥 Road to the 1⃣6⃣: 🔛#TeamCameroon ✅



The hosts are the first team to qualify for the next stage with their 2nd win in the tournament, will they keep the trophy home? 🏆 🧐#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/larREbWLYr