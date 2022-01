Билбао ще спори с Реал за Суперкупата след обрат над Атлетико

Атлетик Билбао е вторият финалист в мини-турнира за Суперкупата на Испания, след като постигна пълен обрат срещу Атлетико Мадрид в рамките на по-малко от 5 минути.

Унай Симон първо си вкара автогол, за да даде аванс на „дюшекчиите“, но след това Йерай Алварес и Нико Уилямс сътвориха пълен обрат за „баските“ в 77' и 81'.

Хосе Хименес се опита да опорочи прекрасния двубой с удар с бутоните в главата на Мартинес, но за щастие защитникът на символичните гости се размина без тежки последствия. Уругваецът пък заслужено без изгонен след намесата на ВАР.

Атлетик Билбао ще играе срещу Реал Мадрид на 16 януари от 21:00 часа българско време, за да решат спора за един от престижните трофеи в испанския футбол.

FULL-TIME I Athletic are in the Supercopa final for a second consecutive year!!!!



🔥 Goals by @yerayalvarez4 and @willliamsssnico saw the Lions overturn a one-goal deficit to reach Sunday's final!!



🔴⚪ 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗶𝘀 𝗔𝘁𝗵𝗹𝗲𝘁𝗶𝗰!!!!#AtletiAthletic 🏆 #GeuriaDa pic.twitter.com/5AooNV2mCY