Милан подписа оставката на Шевченко след двучасова битка на „Сан Сиро“

Андрий Шевченко може би изведе Дженоа за един последен път в кариерата си на треньор, а по ирония на съдбата това стана на стадиона, където изгради кариерата си на легендарен нападател - „Сан Сиро“.

Милан постигна обрат над „грифоните“ в 1/8-финалния им сблъсък, след като Йостигард даде аванс на гостите в 17'.

Оливие Жиру изравни резултата петнайсетина минути преди края на редовното време и макар никой да не искаше да играе продължения до такива се стигна.

В тях Рафаел Леао вкара един от най-красивите си голове с фланелката на Милан, прехвърляйки вратаря Адриан Шемпер извън наказателното поле от около 15 градуса ъгъл.

След това Алексис Салемакер сложи точка на спора в 112', за да оформи крайното 3:1 и да прати Милан напред в турнира за сметка на Дженоа.

Предстои да видим дали наистина Шевченко ще бъде уволнен, защото за изминалите два месеца той записа една-единствена победа и тя бе в предходния кръг от Купата на Италия.

We left it late, but it was great, on to the quarter-finals 🔴⚫



Grande reazione, grandi ragazzi: ora ci aspettano i Quarti 🔴⚫#MilanGenoa #CoppaItaliaFrecciarossa #SempreMilan @Acqua_Lete pic.twitter.com/beuUgcjQd7