Пиоли пое вината за слабата игра на Милан: Очевидно не съм си свършил работата

Старши треньорът на Милан Стефано Пиоли пое вината за слабата игра на отбора през първото полувреме на мача от турнира за Купата на Италия срещу Дженоа. „Росонерите“ се класираха за 1/4-финалите след победа с 3:1, но след продължения.

Пиоли коментира и травмата на защитника Фикайо Томори, който беше принудително заменен още преди почивката.

„Очевидно не съм си свършил работата, щом влязохме в мача с неправилна нагласа. Не бяхме достатъчно решителни и вината е моя. Липсваше ни енергичност и сами си направихме двубоя труден. Много искахме да победим и успяхме да обърнем нещата в наша полза, но трябва да работим върху грешките си“, заяви наставникът на „Дявола“.

„Не мисля, че сме опасни само с атаки по левия фланг. Там имаме играчи, които са добри в ситуации един на един, докато отдясно трябва да се освобождаваме с повече движение. В отбора ни има баланс, но днес просто не започнахме агресивно, а това значи, че не съм подготвил момчетата по най-добрия начин“, продължи Пиоли.

„Ноември беше много труден с контузиите на основни играчи и платихме цената за това. Сега е странна ситуацията с чакането на резултатите от тестовете за COVID-19, но отново показахме, че можем да обръщаме мачове с хората от пейката. Колкото повече футболисти имам на разположение - толкова по-добре. Надявам се контузията на Томори да не е сериозна. Той почувства изтръпване в коляното и не можеше да продължи. Дано е готов за понеделник“, каза още Пиоли.

