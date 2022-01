Евертън официално уволни Рафаел Бенитес

Евертън официално уволни мениджъра на отбора Рафаел Бенитес, който бе начело на "карамелите" едва в продължение на 6,5 месеца. Решението бе очаквано, след като мърсисайдци имат само една победа в Премиър лийг от септември насам, а вчера загубиха от най-слабия отбор до момента в лигата - Норич.

Евертън загуби девет от последните си 13 мача в първенството и в момента е само на шест точки от зоната на изпадащите. В това число влиза и тежкото поражение с 2:5 на "Гудисън Парк" от градския съперник Ливърпул. Именно заради миналото на Бенитес, свързано с клуба от "Анфийлд", част от феновете на "карамелите" отказваха да приемат назначението на испанеца от самото начало. Той все пак записа добър старт, но много скоро след това отборът тръгна надолу и Бенитес не успя да спре пропадането.

Бенитес бе назначен на поста през юни, когато замени Карло Анчелоти, който напусна, за да се завърне в Реал Мадрид.

Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager.