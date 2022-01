Тотнъм влиза в борбата за Дибала

Отборът на Тотнъм е на полпозишън да подпише с Пауло Дибала без пари през лятото. Въпреки това лондончани е бъдат изправени пред конкуренция от страна на Интер и Барселона, това сочи испанското издание „AS“.

Съобщава се, че Дибала не планира да подпише нов договор с Юве и ще стане свободен агент в края на сезона. Нападателят води преговори за нов контракт с „бианконерите“ през последните две години. Въпреки че първоначално двете страни се бяха разбрали, клубът е намалил своята оферта, което не се е харесало на 28-годишния играч.

Аржентинското издание „TyC“ пък пише, че сега Дибала не желае да преподписва и вместо това ще слуша оферти от чужбина. В настоящия момент на Дибала е разрешено да преговаря за предварително споразумение с клубове извън Италия.

Аржентинският национал натрупа общо девет гола и четири асистенции в 20 мача през този сезон. Манчестър Юнайтед също следи бившата звезда на Палермо, тъй като е изправен пред угрозата да загуби Единсон Кавани и Антони Марсиал през лятото.

Tottenham lead race for Paulo Dybala in summer with two other clubs in running to sign him https://t.co/U1Sx6I0gm2