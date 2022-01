Интер с офертата за Дибала

Италианският шампион Интер се интересува сериозно от възможността да привлече звездата на Ювентус Пауло Дибала като свободен агент, твърди „Gazzetta dello Sport“.

Информацията гласи, че „нерадзурите“ дори вече са се свързали с агента на играча Хорхе Антун, който в края на този месец или в началото на следващия ще пристигне в Италия за преговори с „бианконерите“, но може да се срещне и с представители на шампионите.

Очаква се Артуро Видал и Матиас Весино да си тръгнат от „Джузепе Меаца“ през лятото, когато ще изтекат техните договори. Така клубът ще спести около 16 милиона евро от заплати и ще може да инвестира част от тази сума именно за привличането на Дибала, чийто контракт също е до края на сезона. Италианският шампион е готов да му предложи 5-годишен договор със същите финансови параметри, каквито бяха в споразумението с бившия играч на клуба Кристиан Ериксен – 7,5 милиона евро плюс бонуси, а също така и голяма сума при подписването на контракта.

В момента аржентинският нападател прибира по 7,3 милиона евро на сезон в Ювентус. През октомври „старата госпожа“ му предложи договор с годишно заплащане от 8 милиона евро плюс още 2 милиона под формата на бонуси.

Наскоро обаче се появи информация, че клубът е намалил своята оферта, което не се е харесало на 28-годишния играч.

