Ерлинг Холанд и приятелката му блеснаха на модно шоу в Рим

Звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд продължава да се наслаждава на лятната си почивка, привличайки вниманието върху себе си, но този път извън футболните терени.

Нападателят беше заснет на бляскаво модно шоу на голяма модна марка в Рим.

Холанд пристигна под ръка с приятелката си Исабел Йохансен за събитието. 24-годишният голмайстор изглеждаше елегантно в ушит по мярка бял костюм от две части, облечен върху бяла риза. Той беше избрал за визията си кафяви велурени мокасини и черни слънчеви очила.

Дамата до него беше облечена в ефирна рокля в телесен цвят, под която личеше златисто допълнение.

