Камерун остави шансове на Кабо Верде за елиминациите на КАН

Камерун официално спечели Група А за Купата на африканските нации (КАН), след като записа равенство с тима на Кабо Верде в последния кръг от груповата фаза.

Венсан Абубакар добави още един гол към актива си и вече има 5 в турнира, но бившият нападател на родния Левски Гари Родригес влезе от резервната скамейка за Кабо и изравни резултата за крайното 1:1.

Точката означава, че камерунците събират актив от 7 точки, Кабо Верде остава с 4. Това означава, че кабовердийците могат да се включат във фазата на елиминациите, ако попаднат в групата на най-добрите трети отбори от групите в турнира.

Междувременно Буркина Фасо и Етиопия също завършиха 1:1. Етиопците така се прибират у дома само с 1 точка, а техните съперници си спечелиха второто място в групата.

FULL-TIME! ⏰ #TeamCapeVerde 1️⃣-1️⃣ #TeamCameroon



A goal in each half for both sides as the two sides share the honours. 🤝#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #CPVCMR pic.twitter.com/VSKhPmCXpu