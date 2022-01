Коморските острови изритаха големия фаворит Гана от КАН

Един от големите фаворити за титлата на Купата на африканските нации (КАН) Гана официално приключи участието си в турнира още в груповата фаза, след като събра само 1 точка в трите си двубоя срещу Мароко, Габон и Коморските острови.

В последната среща ганайците изглежда пренавити се битка станаха жертва на собствената си агресия. Андре Аю бе изгонен с директен червен картон още в 25', когато с грубото си нарушение срещу Бен Бойна не остави друг избор на рефера Бубу. В резултат и самия играч на символичните гости трябваше да напусне с контузия.

Преди това обаче Ел Фарду Бен даде аванс на коморците още в 4', а след почивката Мони удвои аванса на малката островна държава.

Изглежда някъде там ганайците разбраха, че ножът е опрял в кокала и заиграха футбола, който всички очакваха от тях в началото на КАН. В резултат те възстановиха равенството, чрез Боакие и Джику.

Халфът Ахмед Мони обаче вкара второто си попадение в срещата в 85', за да оформи крайното 2:3 в полза на Коморските острови, като така прати страната си в борбата за най-добрите трети тимове, а Гана изхвърча от турнира.

В другата среща от групата Мароко си извоюва първото място след зрелищно 2:2 с Габон.

Алевина откри резултата в 21' за габонците, след като защитник на съперника се подхлъзна в ключов момент, за да позволи на нападателя да остане очи в очи с вратаря.

След паузата гол на мароканците бе отменен за засада, което спаси от огромен срам вратаря Амономе, който позволи една изритана топка да го прехвърли.

Мароканците все пак изравниха от дузпа на Буфал, но авансът на Габон бе възстановен след красиво попадение на Лемина, което бе отчетено за автогол на Агер, тъй като имаше рикошет.

Ашраф Хакими пък може да претендира за гол на шампионата с изпълнението си от пряк-свободен удар в 84'. Крилото на ПСЖ стреля мощно от далечна дистанция и то от неудобната страна за своя десен крак, но намери вратата точно под горната греда, за да оформи крайния резултат.

В крайното класиране Мароко излиза първи от групата, Габон е на второ място, а Коморските острови имат 3 точки, които трудно биха ги задържали на последното място от третите тимове, даващо право на участие във фазата на 1/8-финалите.

Гана пък си тръгва безславно, което пък би трябвало да зарадва клубовете, чиито играчи ще се приберат по-рано от предвиденото от турнира.

