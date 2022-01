Станаха ясни 1/8-финалните двойки за Купата на африканските нации

Купата на африканските нации продължава с пълна пара, като вече успешно отсяхме най-добрите 16 клуба в състезанието за 2022 г.

Официално станаха известни победителите в групите, както и тимовете, заели вторите места. Също така тази година напред продължават и 4 от най-добрите 6 отбора, завършили на трето място, за да бъдат попълнени всички нужни места за 1/8-финалите.

Буркина Фасо и Габон ще открият елиминациите с мача си от 18:00 часа българско време на 23 януари. В същия ден, но от 21:00 часа играят тимовете на Нигерия и Тунис.

Ден по-късно ще можем да се насладим на битките между Гвинея - Гамбия и Камерун - Коморски острови.

На 25 януари ранният мач ще бъде между Сенегал и Кабо Верде, а вечерта играят Мароко и Малави.

В последния ден от 1/8-финалните пресявки ще проследим мачовете между Кот Д'Ивоар - Египет и Мали - Екваториална Гвинея.

Потоците може да видите от специалната схема, която организаторите на турнира представиха.

