Приятелката на младок от Манчестър Юнайтед го уличи в насилие (СНИМКИ+ВИДЕО, +18)

Нападателят на Манчестър Юнайтед Мейсън Грийнууд беше обвинен в побой и сексуален тормоз от приятелката си. В социалните мрежи се появиха кадри, на които въпросното момиче - Хариът Робсън, показва сериозни наранявания, твърдейки, че те са ѝ били нанесени от 20-годишния футболист.

MASON GREENWOOD WTF HAVE YOU DONE ??? pic.twitter.com/7lbYhgWQyT