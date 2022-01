Официално: Ливърпул зарадва феновете си с топ ново попълнение

Отборът на Ливърпул официално потвърди привличането на звездата на Порто Луис Диас. Колумбийският национал е сложил подписа си под договор до 2027 година. „Червените“ ще платят на „драконите“ 45 милиона евро плюс 15 милиона в бонуси, ако те бъдат изпълнени.

Той се присъединява към Ливърпул след два сезона и половина в Порто, където изигра 125 мача и отбеляза 41 гола. На „Анфийлд“ Диас ще носи фланелка с номер „23“ на гърба.

Нападателят се изправи срещу „червените“ на два пъти в груповата фаза на Шампионската лига през този сезон. През настоящата кампания той има 14 гола в 18 двубоя в португалското първенство.

Към днешна дата Диас има 31 мача за националния отбор на Колумбия, в които е отбелязал седем гола.

The moment you’ve been waiting for… Luis Diaz is a RED 🔴 #VamosLuis pic.twitter.com/wl9koUlPgl

We have completed the signing of Luis Diaz from FC Porto, subject to the successful granting of a work permit and international clearance ✍️😄 #VamosLuis