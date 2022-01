Сити представи наследника на Серхио Агуеро

Манчестър Сити успя да си гарантира услугите на нов централен нападател, който трябва да запълни празнината, оставена от Серхио Агуеро. Името му е Хулиан Алварез.

22-годишният голаджия струваше скромните за стандартите на „гражданите“ €17 млн., за да смени клубната си принадлежност от Ривър Плейт.

Договорът на таланта е за 5 години и половина, а сега му предстои да довърши сезона с родния си клуб, а чак през лятото Хосеп Гуардиола ще го включи в първия отбор на Сити.

Спортният директор на манчестърския гранд Чики Бигиристейн побърза дори да го обяви за един от най-талантливите южноамериканци в момента и посочи, че той може и да няма 100 мача за Ривър (96), но вече е вкарал 36 гола и е направил 25 асистенции.

Причината Манчестър Сити да се спре на него е още, че той може да играе на няколко позиции в атаката на своя отбор. Това е нещо, на което старши-треньорът е доказал през годините, че държи.

We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River Plate ✍️



