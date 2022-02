Меси оглави любопитна класация

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси е начело в любопитна класация, отнасяща се до играчите от Топ 5 първенствата на Европа. 34-годишният футболист се отчете с гол и греда при разгромната победа на Пари Сен Жермен с 5:1 като гост срещу шампиона Лил в мач от Лига 1.

Така Меси вече има 7 греди от началото на сезона и е №1 по този показател, отбелязва Opta. Всъщност той дели първото място с френския нападател на Брентфорд Брайън Мбемо, който също е уцелил 7 греди този сезон.

Плътно зад Меси и Мбемо е полската машина за голове на Байерн (Мюнхен) Роберт Левандовски. Той не само има 24 в Бундеслигата от началото на сезона и общо 35 попадения във всички турнири, но и 6 пъти е целил гредите. С по 5 греди Топ 6 допълват Раул де Томас от Еспаньол, Набил Фекир от Бетис и Тами Ейбрахам от Рома.

7 - Lionel Messi 🇦🇷

7 - Bryan Mbeumo 🇫🇷

6 - Robert Lewandowski 🇵🇱

5 - Raúl de Tomás 🇪🇸

5 - Nabil Fekir 🇫🇷

