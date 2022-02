Мбапе с условие към ПСЖ, за да приеме офертата от 1,2 милиона евро на седмица!

Отборът на Пари Сен Жермен се опитва с умопомрачителна заплата да задържи суперзвездата си Килиан Мбапе. Както е известно всички слухове около трансфера на нападателя говорят за преминаване в Реал Мадрид.

„Independent“ твърди, че парижани са готови да предложи на нападателя възнаграждение, което с бонусите, ще достигне 1,2 милиона евро на седмица или 62,4 милиона на година.

Според изданието френският клуб иска на всяка цена 23-годишният нападател да остане на „Парк де Пренс“. В тима смятат, че в следващите десетина година Мбапе може да бъде най-добрият футболист в света и затова те са готови да му предложат умопомрачителна заплата.

(🌕) What PSG have to do to renew Mbappé’s contract; short term.



- Making him the center of the project.

- Discipline & turning a blind eye on some heavyweights of the club.

- Allow him to take the free kicks & penalties.

- Promise him an exit in 2023.@lequipe #Transfers 🇫🇷