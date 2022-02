Томас Мюлер е дал положителен тест за COVID-19

Вицекапитанът на Байерн Мюнхен Томас Мюлер е поредното голямо име във футбола с положителен тест за COVID-19. Новината потвърдиха от клуба.

32-годишният плеймейкър е поставен под домашна изолация, а към този момент не е известно да е развил симптоматика на вируса.

Той е сред ваксинираните играчи на „баварците“, така че се очаква при него да не се стига до усложненията, през които мина Джошуа Кимих в края на миналата година.

Мюлер все пак се очертава да пропусне срещите с Айнтрахт Франкфурт и Байер Леверкузен, но, ако всичко се развие нормално, той би следвало да попадне в групата за реванша в Шампионската лига с Ред Бул Залцбург.

