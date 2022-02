19-годишно хлапе спаси Манчестър Юнайтед на „Уанда Метрополитано“

Атлетико Мадрид може да съжалява, че не успя да изпрати Манчестър Юнайтед с аванс преди реванша в 1/8-финалния им сблъсък в Шампионската лига. Срещата приключи 1:1, за да остави всичко за решаване в двубоя на „Олд Трафорд“.

Жоао Феликс даде ранна преднина на „дюшекчиите“ с красиво попадение, а след това на два пъти гредите спасиха англичаните от тежко поражение.

Антъни Еланга обаче се превърна в герой за „червените дяволи“, защото изравни резултата след първото си докосване, влизайки от резервната скамейка в решителните минути на срещата. Той отправи и първият точен удар, преодолявайки Ян Облак.

Звездите на двата тима в предни позиции определено разочароваха, защото от всичките 21 изстрела само 3 намериха очертанията на някоя от двете врати.

