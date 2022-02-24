12.50 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, пети етап Евроспорт 1
13.00 Тенис, турнир в Дубай МАХ Спорт 1
16.30 Тенис, турнир в Сантяго МАХ Спорт 2
16.30 Снукър: "Европа Мастърс", втори кръг Евроспорт 1
19.00 Баскетбол, България - Чехия Нова спорт
19.45 „Реал Сосиедад“ - „РБ Лайпциг“ Max Sport 3
19.45 “Лацио“ - „Порто“ btv action
19.45 „Олимпиакос“ - „Аталанта“ Ринг
19.45 „Динамо“ (Загреб) - „“Севиля“ Max Sport 4
21.00 Снукър: "Европа Мастърс", втори кръг Евроспорт 1
21.00 Баскетбол, Босна и Херцеговина - Литва Диема спорт 3
21.00 Голф: PGA тур, Хонда класик, първи ден Евроспорт 2
21.45 "Арсенал" - "Уулвърхемптън" Диема спорт 2
21.45 Баскетбол, "Олимпиакос" - "Олимпия Любляна" МАХ Спорт 2
21.45 Баскетбол, Испания - Украйна Диема спорт
22.00 „Наполи“ - „Барселона“ btv action
22.00 „Рейнджърс“ - „Борусия“ (Д) Max Sport 3
22.00 „Бетис“ - „Зенит“ Ринг
22.00 „Славия“ (Пр) - „Фенербахче“ Max Sport 4
22.00 Баскетбол, Исландия - Италия Нова спорт
00.00 Тенис, турнир в Сантяго МАХ Спорт 2
01.00 Тенис, турнир в Акапулко МАХ Спорт 1
02.00 НХЛ, "НЙ Рейнджърс" - "Вашингтон" МАХ Спорт 3
24 Февруари, 2022 08:36 3421
Спортът по ТВ в четвъртък (24 февруари)
Ето какво може да гледаме днес
12.50 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, пети етап Евроспорт 1
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1 Чук и Гек
08:45 24.02.2022