Спортът по ТВ в четвъртък (24 февруари)

4 дни след триумфа на „Етихат“ Тотнъм загуби от последния в класирането

Феновете на Тотнъм все още не бяха изтрезнели от невероятния успех с 2:3 над Манчестър Сити през уикенда и отново бяха върнати в реалността със звучен ...