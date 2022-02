Надал разби "взел главата" на Гришо в Акапулко!

Рафаел Надал се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите АТП 500 в Акапулко, след като победи американеца Стефан Козлов с 6-0, 6-3 в мач от втория кръг на надпреварата. По този начин испанецът подобри рекорда си за най-добър старт на сезон в своята кариера, като вече има 12 победи и нито една загуба през 2022 година.

Козлов, който в миналия кръг победи Григор Димитров след маратонски мач, днес нямаше сили да се противопостави срещу световния номер 5, който спечели 10 от първите 11 гейма, за да си подсигури успеха, дошъл след час и 16 минути игра.

„Винаги е важно да спечелиш възможно най-бързо, но най-важното е изобщо да спечелиш. Днес беше в два сета, което е страхотна новина, така че ще се опитам да се възстановя за утрешния мач срещу тежък опонент“, коментира след победата

