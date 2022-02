Юноша на германски гранд се уби в катастрофа

20-годишният Жорди Бонгард е загинал в автомобилна катастрофа. Новината съобщиха от клубния му Борусия Мюнхенгладбах.

Младият централен защитник бе един от обещаващите таланти в отбора, като дори мина успешно през няколко от младежките национални гарнитури.

„Жорди завинаги ще бъде в нашите спомени и сърца“, написаха от Гладбах.

Borussia mourns the death of U23s player Jordi Bongard, who unfortunately died in a car accident last night. We would like to send our deepest condolences to his family and friends during this difficult time.



Jordi will forever be in our thoughts and in our hearts! 💚 pic.twitter.com/q0A6RqWiHk