Резервите на Ливърпул едва не изпуснаха питомното срещу Норич

Ливърпул продължава напред в турнира за ФА Къп, след като победи с 2:1 тима на Норич и въпреки резервния облик на тима.

Юрген Клоп даде почивка на по-голямата част от титулярите си от финала за Купата на лигата преди няколко дни, а това даде възможност на Такуми Минамино да се отчете с две попадения.

Красив гол на Лукас Руп в 76' обаче разколеба „мърсисайдци“ и направи срещата интересна до последните минути.

До нов гол обаче не се стигна, като за това помогна включването в игра на Луис Диас и Садио Мане.

Ливърпул в крайна сметка се присъедини към Челси, Кристъл Палас, Манчестър Сити, Саутхамптън и Мидълзбро в следващия кръг. Остана само Нотингам - Хъдърсфилд и Евертън - Боръм Ууд в четвъртък да решат изхода на своите двубои.

Through to the quarter-finals of the #EmiratesFACup 🙌 pic.twitter.com/FYTFZG3FRc