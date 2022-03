Съсипаха от критики братята Кличко заради кадри от фронта (ВИДЕО)

Кметът на Киев Витали Кличко и неговият брат Владимир, и двамата легендарния световни шампиони в професионалния бокс, получават сериозни критики в социалните мрежи заради поведението си покрай военните действия, които руската армия започна на територията на Украйна.

Двамата братя често позират с военни униформи и призовават сънародниците си да участват в защитата на родината. Преди дни дори стана ясна и бройката на първите убити от тях руснаци. Мнозина обаче считат, че всичко това е рекламна акция за увеличаване на рейтинга на братята Кличко.

Още по-сериозни станаха критиките след последните кадри на Витали Кличко, който през уикенда присъства на сватбата на двама украински военни в Киев, а на лицето имаше огромна усмивка.

„Какво прави там? Защо не е на мястото, където наистина се водят военни действия? Каква е тази усмивка, докато неговите сънародници загиват? Само си вдига популярността сред украинците, а всъщност нищо не върши“, са само част от коментарите към видеото от сватбената церемония.

Има и защитници на легендарния боксьор, които изразяват позицията, че той опитва още повече да вдигне бойния дух на двамата военни, които са решили в трудния за Украйна момент да се оженят.

Ukrainian soldiers marrying on the outskirts of still-unoccupied Kyiv, just a few hours ago.



Putin really thought these people would roll over and accept Russian occupation. pic.twitter.com/5574Tbm9Nu